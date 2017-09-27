«تأهل الفراعنة للمونديال والأهلي الأوروبي».. مدرب سموحة يتحدث

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أكد التشيكي فرانتشيك ستراكا، المدير الفني لنادي سموحة، أنه لا يشعر بالرضا تجاه أداء فريقه السكندري في المباريات الماضية بمسابقة الدوري الممتاز، مشددًا على أنه يعمل على رفع مستوى اللاعبين.

وخاض سموحة 3 مواجهات في مسابقة الدوري الممتاز، حيث حقق التعادل أمام إنبي والنصر، إضافة إلى الفوز على طنطا.

وأشار ستراكا في تصريحات إذاعية، اليوم الأربعاء، إلى وجود تعاون كبير مع مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محمد فرج عامر، الذي يسعى إلى توفير كافة عوامل النجاح للفريق السكندري.

وأوضح ستراكا، أن إصابة عدد كبير من اللاعبين بالرباط الصليبي، كان له تأثيرا سلبيا على أداء الفريق، مؤكدًا أن عودة هؤلاء اللاعبين سوف يضيف إلى سموحة بشكل كبير.

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وبخصوص المنتخب الوطني، تحدث ستراكا قائلًا: «متفائل بصعود مصر لكأس العالم بكل أريحية، فالمنتخب يؤدي بطريقة وخطط جيدة، كما أن المدير الفني هيكتور كوبر يقدم عروضا جيدة، وأتمنى السعادة للشعب المصري».

وعن أفضل فريق الدوري المصري من وجهة نظره قال: «الزمالك والمصري والإسماعيلي والأهلي، يقدمون أفضل أداء في مصر، وهناك العديد من الفرق تقدم مستوى طيبًا من حيث التكتيك والعمل، وهناك تحسن في خطط التدريب بالدوري المصري، وكان هناك جدية أكثر، وأتمنى الابتعاد عن العصبية».

وأشاد فرانتشيك ستراكا، بمستوى النادي الأهلي، مشددًا على أنه شاهد مباراة رائعة وقوية هجوميا ودفاعيا، ومن شاهد مباراة الذهاب يرى أن حظوظ الفريق أقل، ولكن في العودة لعب الأهلي مباراة أوروبية، مشيرًا: "الأهلي في طريقة إلى تحقيق بطولة دوري أبطال إفريقيا، ولكن عليه أن يأخد الأمور بجدية، ويلعب بمنتهى القوة".

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة النجم الساحلي التونسي، مساء الأحد المقبل، على الملعب الأوليمبي بسوسة، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.