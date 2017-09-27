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الرجاء: «الحمد لله» على تأجيل مباراة الأهلي

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الرجاء: «الحمد لله» على تأجيل مباراة الأهلي الرجاء: «الحمد لله» على تأجيل مباراة الأهلي

التحرير

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أكد خالد القماش، المدير الفني لنادي الرجاء، أنه يخوض اليوم الأربعاء، مباراة صعبة وقوية أمام الإنتاج الحربي، مشددًا على أنه بدأ الدوري المحلي بطريقة سيئة، حيث خسر مباراتين أمام المقاولون العرب والأسيوطي.

وأضاف القماش، في تصريحات إذاعية، اليوم الأربعاء: «الحمد لله على تأجيل مباراة الأهلي.. مواجهة الأحمر في ظروف نادي الرجاء الصعبة، كانت ستعقد الأمور كثيرا علينا».

وأشار إلى أنه يستبشر خيرا، لتكون مباراة اليوم أمام الإنتاج، بداية حقيقية لنادي الرجاء في الدوري الممتاز، مشددًا على أن سعد أبو صندوق رئيس النادي، يدعمه بشكل كبير، ويساند الفريق.

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وأنهى القماش حديثه، قائلًا: «بدأت الدوري في ظروف صعبة، 4 لاعبين لم تصل البطاقة الدولية الخاصة، أسعى لتحقيق أمال جماهير مطروح وإسعادهم».

يذكر أن نادي الرجاء يتذيل جدول ترتيب الدوري الممتاز دون نقاط، بعد تلقى هزيمتين أمام المقاولون العرب (3-0)، والأسيوطي سبورت (2-0).

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التحرير

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