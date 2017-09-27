أسرة تمزق جسد عاطل بشبرا الخيمة بسبب «أنبوبة»

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مزقت أسرة جسد عاطل بشبرا الخيمة، بعد حدوث مشادة بينهما، لطلبه أنبوبة غاز منهم على سبيل السلف لحين ملء الأنابيب الخاصة به، تطورت إلى مشاجرة فاعتدوا عليه عليه بسكين محدثين إصابته بجرح نافذ، وتم نقله للمستشفى بين الحياة والموت.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد صموئيل عطاالله، مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بوصول رضا س 29 عامًا "عاطل"، إلى مستشفى النيل للتأمين الصحي مصابًا بجرح نافذ بالصدر من الجهة اليسرى، وتم تحويله لمستشفى القصر العيني بالقاهرة للعلاج.

بالانتقال والفحص وسؤال شقيق المجني عليه، اتهم شخص يدعى سيد م 41 سنة "صاحب محل"، وزوجته ونجله، وذلك لحدوث مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة بسبب امتناعهم عن إعطاء شقيقه أسطوانة غاز على سبيل السلف من المحل ملكهم فاعتدوا عليه بالضرب.

تم ضبط الزوج وزوجته، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وكلفت إدارة البحث بتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب " نجلهما" وتولت النيابة التحقيق.