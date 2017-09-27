«بريزنتيشن» ترصد مكافآت خاصة للمنتخب حال الوصول للمونديال

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قال عمرو وهبي، المدير التنفيذي لشركة «بريزنتيشن» الراعية لاتحاد الكرة، إن المنتخب الوطني قادر على الفوز في مباراة الكونغو المقبلة، والتقدم خطوة أكبر نحو التأهل إلى مونديال روسيا 2018.

وأكد «وهبي» في تصريحات إذاعية، اليوم الأربعاء، أنه رصد مكافآت خاصة للاعبين في حالة تحقيق الحلم المنشود والوصول إلى المونديال، مشيرًا إلى أن الشركة تعد اللاعبين بتقدير مادي ونفسي ومعنوي ومالي، في حالة إسعاد الشعب المصري بالكامل، والتأهل إلى البطولة الغالية.

وأردف «وهبي»: «كوبر لم يطلب أي مباريات ودية في الفترة الحالية، وإن طلب، سوف نعمل على هذا الأمر، ولدينا شبكات علاقات عالمية قوية، وقادرون على توفير كافة طلبات المنتخب».

وكان المنتخب الوطني، عزز آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ 28 عامًا، عقب فوزه الثمين (1-0)، على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة لتصفيات المونديال.

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واستعاد الفراعنة صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوغندا، في حين احتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد خمس نقاط، وقبع المنتخب الكونغولي في مؤخرة الترتيب برصيد نقطة واحدة، وذلك قبل جولتين على نهاية مباريات المجموعة.

وفيما يخص مباراة السوبر بين الأهلي والمصري البورسعيدي، تحدث «وهبي»، أنه تلقى عروضا من الإمارات والسعودية والبحرين والكويت، لإقامة اللقاء، مشددًا على أنه يدرس العروض جديا، خاصة من الكويت في حالة رفع الحظر عنها.

واختتم المدير التنفيذي لشركة «بريزنتيشن» الراعية لاتحاد الكرة: «نسعى إلى إدخال الفرحة في نفوس الجاليات المصرية في الدول العربية».