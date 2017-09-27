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لشبونة تستقبل برشلونة بصورة فيجو ورونالدو

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لشبونة تستقبل برشلونة بصورة فيجو ورونالدو لشبونة تستقبل برشلونة بصورة فيجو ورونالدو

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يرحل برشلونة اليوم الأربعاء، لمواجهة سبورتينج لشبونة على ملعب خوسيه ألفالادي، لحساب الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وحرص مسؤولو نادي سبورتيج لشبونة على وضع صور خاصة بنجمي الفريق السابقين لويس فيجو وكريستيانو رونالدو، في أروقة الملعب لاستفزاز لاعبي برشلونة.

وكتب على صور اللاعبين تاريخ حصولهما على جائزة أفضل لاعب في العالم وهي الجائزة التي حققها فيجو مرة واحدة عم 2001 بينما حققها رونالدو 4 مرات أعوام 2008 و2013 و2014 و2016.

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ويعد رونالدو وفيجو من أشد المنافسين لبرشلونة بعد لعبهما في صفوف ريال مدريد، وكانت البداية من انتقال فيجو من برشلونة إلى ريال مدريد في عام 2000 في صفقة قياسية أثارت غضب الجماهير الكتالونية والتي اعتبرت اللاعب البرتغالي منذ ذلك الحين بالخائن.

بينما يعد رونالدو نجم ريال مدريد الأول والغريم الأول لبرشلونة ونجمه ليونيل ميسي.

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التحرير

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