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تقرير - برشلونة جاهز لدفع 29 مليون يورو من أجل ديفيد لويز

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تقرير - برشلونة جاهز لدفع 29 مليون يورو من أجل ديفيد لويز تقرير - برشلونة جاهز لدفع 29 مليون يورو من أجل ديفيد لويز

أشارت تقارير إسبانية إلى أن نادي برشلونة يستعد لتقديم عرض لنادي تشيلسي الإنجليزي بـ29 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات مدافعه البرازيلي ديفيد لويز.

وكان برشلونة الذي يسعى لتدعيم خط دفاعه قد فشل في جلب قائد البرازيل وباريس سان جيرمان تياجو سيلفا أو مواطنه ماركينيوس الذي انتقل لنادي العاصمة الفرنسي أيضا.

وبحسب التقارير فإن برشلونة قد استعلم عن إمكانية شراء تشيلسي ووجد ترحيب من النادي الإنجليزي في حال تقديم العرض المناسب.

ولا يعول البرتغالي جوزيه مورينيو على لويز كثيرا في دفاع الفريق كما أشارت ويسعى للاستفادة من المبلغ الذي سيحصل عليه الفريق من وراء بيعه لتدعيم الدفاع بلاعب آخر.

جدير بالذكر بأن ديفيد لويز قد قاد منتخب بلاده للفوز بكأس القارات مؤخرا والتي استضافتها البرازيل بعد أن قدم أداءا رائعا كما قاد تشيلسي للفوز بالدوري الأوروبي الموسم الماضي.

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