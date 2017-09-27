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رونالدو يواصل ذبح الأندية الألمانية.. والريال لا يعرف الخسارة منذ 5 سنوات

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رونالدو يواصل ذبح الأندية الألمانية.. والريال لا يعرف الخسارة منذ 5 سنوات رونالدو يواصل ذبح الأندية الألمانية.. والريال لا يعرف الخسارة منذ 5 سنوات

التحرير

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حقق ريال مدريد فوز ثمين أمس الثلاثاء، على مضيفه بروسيا دورتموند، بثلاثية مقابل هدف، لحساب مباريات الجولة الثانية في دوري أبطال أوروبا.

ونجح ريال مدريد بالتالي في تحقيق أول انتصار له على بروسيا دورتموند على ملعب سيجنال إيدونا بارك بعدما تعادل في 3 لقاءات سابقة وخسر مثلهم.

ولم يخسر ريال مدريد في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا منذ 5 سنوات، حيث تفادي الريال الهزيمة في 29 مباراة متتالية حقق خلالها الفوز في 22 مباراة والتعادل في 7 مواجهات.

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ومن جانبه واصل كريستيانو رونالدو أرقامه التهديفية المميزة أمام الفرق الألمانية، وذلك بعد أن سجل هدفين في مباراة الأمس.

ورفع رونالدو رصيده التهديفي في شباك الأندية الألمانية إلى 25 هدفًا في 20 مباراة، حيث سجل جميع أهدافه رفقة ريال مدريد.

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التحرير

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