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«الأرصاد» تناشد المواطنين ارتداء الملابس الشتوية في هذه الأوقات

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«الأرصاد» تناشد المواطنين ارتداء الملابس الشتوية في هذه الأوقات «الأرصاد» تناشد المواطنين ارتداء الملابس الشتوية في هذه الأوقات

التحرير

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حذر أحمد فاروق، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من السفر في الساعات المتأخرة من الليل، بسبب وجود الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الصحراوية والتي تصل لحد الضباب.

أضاف فاروق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا "، على التلفزيون المصري، اليوم الأربعاء: "يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على باقي أنحاء الجمهورية نهارًا، لطيف ليلًا على كافة الأنحاء".

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وناشد مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين، ضرورة ارتداء الملابس الشتوية في الساعات المتأخرة من الليل، مشيرًا إلى انخفاض ملموس في درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل والأولى من النهار.

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