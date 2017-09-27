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التموين تنفي تأجيل قصر صرف الخبز على محل الإقامة.. وتمهل القاهرة والجيزة 10 أيام

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مصراوي Masrawy

تنفي تأجيل قصر صرف الخبز على محل الإقامة.. وتمهل القاهرة والجيزة 10 أيام

10:23 ص الأربعاء 27 سبتمبر 2017

التموين تنفي تأجيل قصر صرف الخبز على محل الإقامة.. وتمهل القاهرة والجيزة 10 أيام

كتبت- عايدة رضوان:

أكد مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لم يتم إرجاء قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بشأن بدء تطبيق نظام صرف حصص الخبز المدعم داخل نطاق المحافظة التي يتواجد بها صاحب البطاقة التموينية، أي اقتصار صرف حصص الخبز المدعم على محل الإقامة فقط.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، أنه تم منح مهلة تقدر بـ 10 أيام، ابتداءً منذ اليوم الأربعاء للمقيدين بمنظومة الخبز المعدم بمحافظتي القاهرة والجيزة، نظرًا للكثافة السكانية، على أن يبدأ المستفيدون بإنهاء إجراءات التحويل إلى محل إقامتهم الحالي.

وتابع المصدر، فيما يخص إجراءات التحويل، أنه يجب على المواطنين التوجه إلى أقرب مكتب تمويني، ويثبت محل سكنه الحالي، وبناءً عليه يتم التحويل من قبل شركات البطاقات الذكية، كي يتمكن المواطن من الصرف.

وأكد المصدر، أن القرار السالف جاء منعًا لاختراق "السيستم" أي النظام الإلكتروني الخاص بصرف الحصص، فيما أكد البيان الصادر عن الوزارة، أمس، أن القرار جاء لمنع التلاعب في حصص الخبز، حيث تم ضبط العديد من القضايا التي تتعلق بازدواج الصرف الجماعي لبطاقات الخبز في أكثر من محافظة، وخاصةً في المناطق ذات الحدود الإدارية المتداخلة، بنسبةٍ تجاوزت 100 ألف بطاقة خلال 3 شهور، الأمر الذي يمثل إهدارًا للمال العام واستيلاء على أموال دعم المواطنين.

وذكر البيان، أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أصدر تعليماته لمديريات التموين وشركات تطبيقات الكروت الذكية بإتمام عمليات تحويل بطاقات التموين السارية للمواطنين المغتربين للمحافظة الحالية المقيمين بها خلال 48 ساعة من التقدم لأقرب مكتب تموين لمحل إقامته الحالي.

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