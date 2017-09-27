إيفانكا ترامب عن السماح للسعوديات بالقيادة: خطوة هامة في الاتجاه الصحيح
إيفانكا ترامب عن السماح للسعوديات بالقيادة: خطوة هامة في الاتجاه الصحيح
10:26 ص الأربعاء 27 سبتمبر 2017
كتبت- هدى الشيمي:
أشادت إيفانكا ترامب، الابنة الكبرى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته، بالقرار الذي أصدره العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة العربية.
وقالت إيفانكا في تغريدة عبر حسابها على تويتر : "هذه الخطوة الهامة هي خطوة في الاتجاه الصحيح".
وأضافت "اليوم كان تاريخيا للمرأة في السعودية، إذ صدر قرار برفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة".
وكان الملك سلمان، قد أصدر مرسوما ملكيا يسمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة داخل البلاد.
وأفادت الوكالة الرسمية السعودية بأن الوزراء في الحكومة بصدد تحضير تقارير خلال 30 يوماً يتم بموجبه تطبيق الأمر الملكي بحلول يونيو2018.
وتعد السعودية البلد الوحيد في العالم الذي يفرض حظراً على قيادة النساء للسيارات.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
10 تصريحات × 24 ساعة
-
لماذا تمنع السعودية قيادة المرأة للسيارات ولماذا سمحت بها؟
-
نص قرار العاهل السعودي الذي يسمح للمرأة بقيادة السيارت (فيديو)
-
السفير السعودي في واشنطن: الأمر الملكي جزء من الإصلاح الاقتصادي
إعلان
إعلان