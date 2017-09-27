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إيفانكا ترامب عن السماح للسعوديات بالقيادة: خطوة هامة في الاتجاه الصحيح

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مصراوي Masrawy

إيفانكا عن السماح للسعوديات بالقيادة: خطوة هامة في الاتجاه الصحيح

10:26 ص الأربعاء 27 سبتمبر 2017

إيفانكا ترامب عن السماح للسعوديات بالقيادة: خطوة هامة في الاتجاه الصحيح

كتبت- هدى الشيمي:

أشادت إيفانكا ترامب، الابنة الكبرى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته، بالقرار الذي أصدره العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة العربية.

وقالت إيفانكا في تغريدة عبر حسابها على تويتر : "هذه الخطوة الهامة هي خطوة في الاتجاه الصحيح".

وأضافت "اليوم كان تاريخيا للمرأة في ، إذ صدر قرار برفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة".

1
وكان الملك سلمان، قد أصدر مرسوما ملكيا يسمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة داخل البلاد.

وأفادت الوكالة الرسمية السعودية بأن الوزراء في بصدد تحضير تقارير خلال 30 يوماً يتم بموجبه تطبيق الأمر الملكي بحلول يونيو2018.
وتعد السعودية البلد الوحيد في العالم الذي يفرض حظراً على قيادة النساء للسيارات.

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