هيئة أمريكية تؤيد طلب لجوء لمدون سنغافوري عقب احتجازه عشرة أشهر

سنغافورة - (د ب أ):

أيدت هيئة أمريكية طلب لجوء للمدون السنغافوري، أموس يي، في أعقاب اعتقاله عشرة أشهر، طبقا لبيان صادر عن محاميه صباح اليوم الاربعاء.

وقالت ساندرا جروسمان، محامية يي إن هيئة الاستئناف المختصة بطلبات الهجرة كانت قد وافقت على قرار مسبق للمحكمة بمنحه حق اللجوء في الولايات المتحدة بسبب اضطهاده من قبل حكومة سنغافورة لانتماءاته السياسية.

وقضى يي (19 عاما) عقوبة بالسجن في سنغافورة بسبب مقاطع فيديو على الإنترنت ومدونات تنتقد أول رئيس وزراء لسنغافورة، لي كوان يو وللمسيحية والإسلام.

وكان قد فر من سنغافورة إلى الولايات المتحدة في سبتمبر العام الماضي، حيث تم اعتقاله في مطار "شيكاغو أوهير الدولي" بعد أن اكتشفت إدارة الأمن الداخلي نيته لتقديم طلب للجوء في أمريكا.

وتمت الموافقة له على تقديم طلب للجوء من قبل أحد قضاة الهجرة في مارس، الذي وجد أن قرار حكومة سنغافورة لمحاكمة يي "ذريعة" لاسكات آرائه السياسية".

غير أن سلطات الهجرة استأنفت ضد القرار "مستشهدة بأخطاء في الوقائع وتناقض".