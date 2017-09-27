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بوتفليقة يدعو ميركل إلى زيارة الجزائر

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مصراوي Masrawy

بوتفليقة يدعو ميركل إلى زيارة الجزائر

09:55 ص الأربعاء 27 سبتمبر 2017

بوتفليقة يدعو ميركل إلى زيارة الجزائر

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يدلي بصوته في

الجزائر – (أ ف ب):

هنأ الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الثلاثاء المستشارة الألمانية انجيلا ميركل على فوز حزبها في الانتخابات التشريعية ودعاها إلى القيام بزيارة رسمية للجزائر، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية.

وكانت ميركل ارجأت في آخر لحظة في 20 فبراير زيارة إلى الجزائر "بسبب التهاب حاد للشعب الهوائية" أصيب به يومها الرئيس بوتفليقة الذي يثير وضعه الصحي الكثير من الأسئلة حول قدرته على إدارة البلاد.

وأصيب بوتفليقة في 2013 بجلطة دماغية وأصبح يتنقل على كرسي متحرك ويجد صعوبة في الكلام وهو قليل الظهور.

وقليلا ما يغادر الرئيس الجزائري مقر إقامته في زرالدة بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائر والذي يستقبل فيه ضيوفه الأجانب خصوصا.

هذا المحتوى من

AFP

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مصراوي Masrawy

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