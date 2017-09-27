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مصرع 3 وإصابة 15 في تصادم سيارتين أعلى طريق الدائري الإقليمي

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مصراوي Masrawy

مصرع 3 وإصابة 15 في تصادم سيارتين أعلى طريق الدائري الإقليمي

09:53 ص الأربعاء 27 سبتمبر 2017

مصرع 3 وإصابة 15 في تصادم سيارتين أعلى طريق الدائري الإقليمي

أرشيفية

كتب - محمد الصاوي:

لقي 3 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 15 آخرين؛ اليوم الأربعاء؛ في حادث تصادم بين سيارتين أعلى الطريق الدائري الإقليمي بالقاهرة في الطريق المتجه لحلوان.

تلقت غرفة عمليات إدارة المرور، بلاغًا من غرفة النجدة بوقوع حادث مروري بالطريق الدائري الإقليمي اتجاه حلوان، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية لمكان الحادث وبصحبتهم عدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفيات المختصة.

كما تم الدفع بعدد من الأوناش لرفع حُطام الحادث لإعادة حركة السير لطبيعتها.

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مصراوي Masrawy

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