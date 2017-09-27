بالصور..الحياة على مواقع التواصل ليست مثل الحقيقة

كتبت- هاجر حاتم:

في صور رصدها موقع "bright side" يتضح فيها حياة مغايرة تمامًا عما يعيشه أصحابها في الحقيقة، مثل صورهم وهم على الشاطيء، في حين أن الصورة تم تصويرها بمكتب العمل، وغيرها من المواقف الحياتية، نستعرضها في هذا الألبوم.