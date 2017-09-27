أخبار عاجلة

جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية -
مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون -
8 الصبح - متصل لـ رامي رضوان ... الجواز زى البطيخه ياتطلع قرعه ياتطلع حمرا -
8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي -
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

بالصور..الحياة على مواقع التواصل ليست مثل الحقيقة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور..الحياة على مواقع التواصل ليست مثل الحقيقة

09:51 ص الأربعاء 27 سبتمبر 2017

  • عرض 14 صورة

    5aa68111d6.jpg

  • عرض 14 صورة

    355ff64fd7.jpg

  • عرض 14 صورة

    457bbb262d.jpg

  • عرض 14 صورة

    12ffc2a7b7.jpg

  • عرض 14 صورة

    389e54ec16.jpg

  • عرض 14 صورة

    f135cb0ef1.jpg

  • عرض 14 صورة

    9354957469.jpg

  • عرض 14 صورة

    78cf82a001.jpg

  • عرض 14 صورة

    3561d5adc8.jpg

  • عرض 14 صورة

    173ca37d7b.jpg

  • عرض 14 صورة

    edf2092075.jpg

  • عرض 14 صورة

    800286120d.jpg

  • عرض 14 صورة

    cebd919dcf.jpg

  • عرض 14 صورة

    29c9c0e1fd.jpg

إعادة الألبوم

فتاة تحكي قصة اغتصابها في فيديو مباشر على

الألبوم التالى

فتاة تحكي قصة اغتصابها في مباشر على "فيسبوك".. وتنشر صورة المتهم

كتبت- هاجر حاتم:

في صور رصدها موقع "bright side" يتضح فيها حياة مغايرة تمامًا عما يعيشه أصحابها في الحقيقة، مثل صورهم وهم على الشاطيء، في حين أن الصورة تم تصويرها بمكتب العمل، وغيرها من المواقف الحياتية، نستعرضها في هذا الألبوم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مواقع التواصل الاجتماعي.. تقوي العلاقات أم تضعفها؟

    هو وهي

  • بالصور- من هي"باربي" الفتاة العربية التي أثارت الجدل؟

    هو وهي

  • كيف تكشف الأخبار الكاذبة على شبكات التواصل الاجتماعي؟

    هو وهي

  • بالصور- اختبر ذكائك.. كم عدد المثلثات في الصورة؟.. لن تتوقع الحل

    هو وهي

إعلان

60915c4017.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا

8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا

8 الصبح - فيديو مهم جداً لشاب سعودي يوضح قوة الكلمة " الكلمة لها قوتها .. الكلمة قد تكون قوتك "

8 الصبح - فيديو مهم جداً لشاب سعودي يوضح قوة الكلمة " الكلمة لها قوتها .. الكلمة قد تكون قوتك "

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو)

رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو)