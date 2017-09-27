بالصور..الحياة على مواقع التواصل ليست مثل الحقيقة
بالصور..الحياة على مواقع التواصل ليست مثل الحقيقة
09:51 ص الأربعاء 27 سبتمبر 2017
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
فتاة تحكي قصة اغتصابها في فيديو مباشر على "فيسبوك".. وتنشر صورة المتهم
كتبت- هاجر حاتم:
في صور رصدها موقع "bright side" يتضح فيها حياة مغايرة تمامًا عما يعيشه أصحابها في الحقيقة، مثل صورهم وهم على الشاطيء، في حين أن الصورة تم تصويرها بمكتب العمل، وغيرها من المواقف الحياتية، نستعرضها في هذا الألبوم.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
مواقع التواصل الاجتماعي.. تقوي العلاقات أم تضعفها؟
-
بالصور- من هي"باربي" الفتاة العربية التي أثارت الجدل؟
-
كيف تكشف الأخبار الكاذبة على شبكات التواصل الاجتماعي؟
-
بالصور- اختبر ذكائك.. كم عدد المثلثات في الصورة؟.. لن تتوقع الحل
إعلان
إعلان