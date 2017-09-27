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الدولار يستقر في بداية التعاملات بالبنوك

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الدولار يستقر في بداية التعاملات بالبنوك الدولار يستقر في بداية التعاملات بالبنوك

التحرير

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استقرت الدولار اليوم بالبنك المركزي وفقًا لآخر تعاملاتله، مسجلًا نحو 17.715 جنيه للبيع و17.615 جنيه للشراء. 

وسجل الدولار بالبنك الأهلي وبنك التعمير والإسكان ومصر إيران والبنك المصري لتنمية الصادرات أعلى سعر اليوم بـ17.73جنيه للبيع، و17.63 جنيه للشراء مقابل الجنيه المصرى. 

بينما سجل الدولار أقل سعر بالبنك العربي وبنك الأسكندرية وبنك القاهرة بـ17.70 للبيع، و17.60 للشراء. 

أما بالبنك العربي الإفريقي وبنك البركة وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية وبنك بلوم  وبنك إتش إس بي سي، فقد سجل الدولار 17.72 للبيع، و17.62 للشراء.

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 العملات الأجنبية:

كما شهدت باقي العملات الأجنبية استقرارًا ملحوظًا في الأسعار اليوم، ليسجل اليورو 20.77 للبيع، 20.89 جنيه للشراء، وسجل الجنيه الإسترليني 23.80 جنيه للبيع، و23.66 جنيه للشراء، والفرنك السويسرى 18.22 جنيه للبيع، و18.11 جنيه للشراء، والـ100 ين يابانى 15.80 جنيه للبيع، و15.70 جنيه للشراء، واليوان الصينى 2.67 جنيه للبيع، و2.65 جنيه للشراء.

 العملات العربية:

سجل الريال السعودي نحو 4.72 جنيه للبيع، و4.69 جنيه للشراء، وسجل الدينار الكويتى نحو 58.73 جنيه للبيع، و58.36 جنيه للشراء، والدرهم الإماراتي سجل نحو 4.82 جنيه للبيع، و4.79 جنيه للشراء.

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التحرير

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