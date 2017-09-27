الشامبيونزليج| أموال باريس تتحدى البايرن.. وتشيلسي يصطدم بأتلتيكو العنيد

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تستكمل اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، حيث ستجذب الأضواء في سهرة اليوم مباراتي باريس سان جيرمان وضيفه بايرن ميونيخ في العاصمة الفرنسية إلى جانب مواجهة أتلتيكو مدريد على ملعبه الجديد لنظيره تشيلسي.

وستكون ضربة البداية عندما يحل بايرن ميونيخ ضيفًا ثقيلًا على باريس سان جيرمان المدجج بكتيبة النجوم وعلى رأسهم اللاعب الأغلى في العالم نيمار.

وفاز باريس سان جيرمان في الجولة الأولى على سيلتك بخماسية نظيفة، بينما تفوق العملاق البافاري على نظيره البلجيكي بثلاثية نظيفة في ميونيخ.

وتواجه الفريقين من قبل 6 مرات جميعهم في دوري أبطال أوروبا، ونجح كل الفريق في الفوز على ملعبه باستثناء مباراة واحدة في موسم 1994- 1995 عندما فاز الفريق الفرنسي على أرض الألمان.

ومن المقرر أيضًا أن تشهد الجولة الثانية اليوم استقبال أتلتيكو مدريد لنظيره تشيلسي في المباراة الأوروبية الأولى التي يخوضها رجال دييجو سيميوني على ملعبهم الجديد.

وخرج أتلتيكو من الجولة الأولى بنقطة التعادل من ملعب الأولمبيكو في روما، بينما سحق تشيلسي نظيره كارارباج بسداسية نظيفة.

وستكون المباراة إعادة لمواجهتهما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2013- 2014 عندما تعادلا سلبيًا في إسبانيا قبل أن يحقق أتلتيكو فوزًا غاليًا على ملعب ستامفورد بريدج بنتيجة 3-1 ويحجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.

ويأمل أتلتيكو مدريد في نقل سطوته الأوروبية السابقة على ملعبه السابق فيسينتي كالديرون إلى ملعبه الجديد واندا متروبوليتان.

وخاض أتلتيكو على الكالديرون تحت قيادة سيموني 23 مباراة في المسابقات الأوروبية حقق خلالها الأتلتي الفوز في 23 مباراة والتعادل في 4 مواجهات وتعرض لخسارة وحيدة، وسجل الفريق 43 هدفًا واستقبلت شباكه 6 أهداف فقط.

وفي نفس الجولة يرحل برشلونة لمواجهة سبورتينج لشبونة في البرتغال وعين رجال إيرنيستو فالفيردي على العودة بالنقاط الثلاث.

وتمكن برشلونة من تحقيق فوز عريض على ملعبه في الجولة الأولى على حساب وصيف النسخة الماضية يوفنتوس بثلاثية نظيفة، بينما عاد سبورتينج بفوز ثمين من ملعب أولمبياكوس بنتيجة 3-2.

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ويتفاءل عشاف برشلونة كثيرًا بمواجهة سبورتينج لشبونة، حيث واجها بعضهما البعض آخر مرة في دوري المجموعات من موسم 2008-2009 وحينها فاز البرسا في لشبونة 5-2 وفي الكامب نو بنتيجة 3-1 قبل أن يحقق العملاق الكتالوني اللقب في نهاية المطاف.

وفي مباريات نفس المجموعة يستقبل يوفنتوس نظيره أولمبياكوس، بهدف تحقيق الفوز والعودة لمنافسة بقوة في المجموعة بعد البداية الباهتة بالخسارة أمام برشلونة.

وفيما يلي مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا:

كاراباج- روما الساعة 20:45

أندرلخت- سيلتيك الساعة 20:45

أتلتيكو مدريد - تشيلسي الساعة 20:45

بازل- بنفيكا الساعة 20:45

سيسكا موسكو - مانشستر يونايتد الساعة 20:45

يوفنتوس - أولمبياكوس الساعة 20:45

باريس سان جيرمان - بايرن ميونيخ الساعة 20:45

سبورتينج لشبونة - برشلونة الساعة 20:45