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اليوم.. حسام السواح يوقع «ظلُّ ضِفدع» في مكتبة ديوان بالزمالك

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اليوم.. حسام السواح يوقع «ظلُّ ضِفدع» في مكتبة ديوان بالزمالك اليوم.. حسام السواح يوقع «ظلُّ ضِفدع» في مكتبة ديوان بالزمالك

التحرير

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تنظم دار مدارات للأبحاث والنشر٬ بالتعاون مع مؤسسة الطاووس للفن٬ حفل توقيع ومناقشة ديوان "ظل ضفدع" للفنان التشكيلى حسام السواح، وذلك في تمام السابعة من مساء اليوم الأربعاء بمكتبة ديوان فرع ، ويصاحب حفل التوقيع عرض لبعض الرسومات التي يحتويها الديوان.

من جانبه قال الفنان التشكيلى حسام السواح: إن "ديوان ظلُّ ضِفدع يُناغم فيه بين النَّص والرَّسم عبر إعادة تشكيله لأيقونات العِظام - حيث يتكوَّن منها نسيج الرُّسومات- التي تكسوها نصوصُ الديوان"، لافتًا إلى أن النُّصوص تنتمي لقصيدة النَّثر، وهي أنسبُ ما يكون للتَّجربة التي يعرضها الفنَّان هنا عبر ستَّةٍ وثلاثين نصًّا، تتفاوت في الطُّول والقِصر،| وتنطلق من المفردات الحياتيَّة اليوميَّة؛ ليخلق لنا صورًا تتشظَّى وتتناثر بخيالٍ مدهشٍ ومباغتٍ، يتناول ما يدور حولنا؛ سياسيًّا واجتماعيًّا وشخصيًّا.

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وأضاف "السواح" فى تصريح لـ"التحرير" أن الكِتَاب جزءٌ مِن مشروعٍ كبيرٍ للسَّوَّاح بعنوان (جُزُر ترقى للذَّوبان)، تُستخدم فيه وسائط فنِّيَّة متعدِّدة كالرَّسم والكتابة والفيديو والتَّجهيز، ويهدف إلى استكشاف وفحص واقعنا ومعاركه التي تشنُّها ضدَّنا سيولةُ العصر وهشاشتنا، كما يفتح أبواب النِّقاش مع المتلقِّي فيما يتعلَّق بالقدرة على التَّأقلم والتَّكيُّف مع نتائج وإفرازات هذه السّيولة، ويتَّخذ المشروع كتاب الحياة السَّائلة لعالم الاجتماع والفيلسوف البريطاني زيجمونت باومان كأحد مصادره الرَّئيسة.

ومن المقرر أن يتضمن الحفل توقيع ومناقشة الديوان وقراءات لبعض نصوصه، ويدير الحوار الشاعر: أحمد عايد٬ ويشارك في النقاش: الدكتور أيمن السمري٬ والدكتور حجاج أبو جبر أستاذ الأدب والنقد المشارك في أكاديمية الفنون بالقاهرة.

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التحرير

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