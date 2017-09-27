كشف غموض العثور على جثة طفلة داخل جوال بسوهاج

سوهاج- عمار عبد الواحد:

كشفت مباحث سوهاج، اليوم الأربعاء، عن غموض العثور على جثة طفلة داخل جوال بلاستيك أمام المنزل بناحية جزيرة أولاد حمزة، دائرة مركز العسيرات جنوب المحافظة.

كان مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبد العال قد تلقى إخطارًا بالعثور علي جثة الطفلة "أية . م . ع"، 5 سنوات، تقيم بناحية جزيرة أولاد حمزة دائرة مركز العسيرات داخل جوال أمام مسكن عمها "محمد"، وبمناظرتها تبين وجود نزيف بالأنف والرأس.

وبسؤال عمها المذكور قرر أنها مقيمة معه بمنزله لسفر والدها للخارج وخروجها من المنزل لشراء الحلوى ولم تعد للمنزل، وبالبحث عنها فوجئ بتواجد جثتها بداخل الجوال أمام مسكنه، وأضاف بالاستيلاء علي قرطها الذهبي، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبها بإشراف اللواء خالد الشاذلي، مدير إدارة البحث الجنائي وبرئاسة العميد محمود حسن، رئيس قسم المباحث الجنائية، أسفرت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "أحمد . م . أ"، 35 عاماً عامل.

تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، حيث قام باستدراج الطفلة للزراعات المجاورة لمسكنها ومحاولة التعدي عليها جنسيًا، وحال قيامها بالاستغاثة قام بالتعدي عليها بالضرب المبرح الذي أودى بحياتها والاستيلاء علي قرطها الذهبي، ووضعها داخل جوال وتركها أمام منزل أهليتها، وأضاف بترك القرط الذهبي بمكان الواقعة وعند معاودته للبحث عنه لم يجده .

حُرر عن ذلك المحضر رقم 6 أحوال مركز العسيرات.