أخبار عاجلة

جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية -
مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون -
8 الصبح - متصل لـ رامي رضوان ... الجواز زى البطيخه ياتطلع قرعه ياتطلع حمرا -
8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي -
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

ولادة "عبير" في حديقة حيوان بـ"طوكيو"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ولادة "عبير" في حديقة حيوان بـ"طوكيو"

08:49 ص الأربعاء 27 سبتمبر 2017

ولادة "عبير" في حديقة حيوان بـ"طوكيو"

كتب- أحمد عصام روّاي:

وُلدت في حديقة الحيوان بـ"طوكيو" أحدث طفلة للباندا العملاقة، وسماها العاملون بالحديقة "شيانغ شيانغ" وهو ما يعني "عبير" باللغة الصينية.

قالت يوريكو كويكي، حاكمة العاصمة اليابانية طوكيو، "إن أحدث وليدة من حيوان الباندا التي بدأت تزحف وأصبح من حقها الحصول على اسم".
واحتفلت اليابان بمولد الدبة الصغيرة موفورة الصحة، بعد خمس سنوات من خسارة أمها "شين شين" لوليد آخر نفق بعد أيام من مولده.

ولادة

وهذه هي المرة الأولى في نحو ثلاثين عاما التي يعيش فيها صغير باندا مثل هذه الفترة، في حديقة حيوان "أوينو" في طوكيو.
ووقع الاختيار على اسم "عبير" من بين أكثر من 322 ألف اقتراح قدمها الجمهور. وعادة يحصل صغار الباندا على اسم بعد مائة يوم تقريبا من مولدها. وأتمت "شيانغ شيانغ" هذا الرقم الأسبوع الماضي.
وقالت كويكي في مؤتمر صحافي، "هذا الاسم يستحضر فكرة العطر، وهو لطيف للغاية".
وكانت "شيانغ شيانغ" في حجم الكف عند مولدها، لكنها الآن تتمتع بكل خصائص الباندا، وتزن نحو ستة كيلوغرامات، ويمكنها أن تخطو بعض الخطوات المترددة.
كانت الباندا الأم "شين شين" وشريكها "ري ري"، قد وصلا من الصين في فبراير 2011، وأنجبت ذكرا في 2012 كان أول وليد من الباندا تشهده حديقة الحيوان في 24 عاما، لكنه نفق بعد ستة أيام مولده.

وتعتبر دببة الباندا من الحيوانات المُهددة بالإنقراض بسبب تدمير الإنسان لغابات البامبو التي تسكنها، لذا تسعى الصينية وغيرها من إدارات حدائق الحيوان حول العالم على توفير كل سبل الراحة لها وتحفيزها على التكاثر.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تعرف على أكثر الإشارات ازدحامًا في العالم.. يعبرها 2 ونص مليون إنسان

    هو وهي

  • بالصور - "يوتو".. قرية صينية مماثلة لـ"المالديف"

    هو وهي

  • 6 أشياء غريبة تم العثور عليها على الشواطئ حول العالم

    هو وهي

  • - في الصين.. إزالة جسر ضخم في 5 ثواني

    هو وهي

إعلان

0fbaeb17e0.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
متحدث الحكومة يكشف حقيقة تسريح مليوني موظف بالدولة (فيديو)

متحدث الحكومة يكشف حقيقة تسريح مليوني موظف بالدولة (فيديو)

نائب تركماني يدعو الحكومة إلى إعادة السيطرة على حقل خورماله النفطي في كركوك

نائب تركماني يدعو الحكومة إلى إعادة السيطرة على حقل خورماله النفطي في كركوك

برلماني يهدد باستجواب الحكومة لإهدار المال العام في مواقف السيارات

برلماني يهدد باستجواب الحكومة لإهدار المال العام في مواقف السيارات

الحكومة تستعد لإعلان شروط شغل وظيفة "الوكيل الدائم" داخل الوزارات

الحكومة تستعد لإعلان شروط شغل وظيفة "الوكيل الدائم" داخل الوزارات