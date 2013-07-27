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متظاهرو “سمالوط” يرفعون صور “السيسي” ويرفضون المعونه الامريكية

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متظاهرو “سمالوط” يرفعون صور “السيسي” ويرفضون المعونه الامريكية متظاهرو “سمالوط” يرفعون صور “السيسي” ويرفضون المعونه الامريكية

شهدت مدينة سمالوط بالمنيا إحتشاد المئات أمام ميدان الأحمدي بقيادة حزب الدستور لتأييد الجيش في حربه ضد الإرهاب وسط تواجد جميع الفئات العمرية وبعض شيوخ الأزهر ،ووجه شباب سمالوط المشاركون في المسيرة عدة رسائل لقيادات جماعة الإخوان المسلمين والحكومة الأمريكية بعدم ترك الميادين ومساندة للجيش في الحرب علي الإرهاب وكذلك رفضهم التام للمعونة الأمريكية وأنهم مستعدون “لربط الحزام” من أجل إعلاء كرامة الشعب المصري والجيش وعدم وجود أي ضغوط خارجية علي بعدها تم ترديد السلام الوطني ثم توجه الأهالي للمشاركة في تجمعات مدينة المنيا .

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