الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 31

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر ومتر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين ومترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 22 31

وسط الدلتا 22 31

الإسكندرية 19 28

بلطيم 22 28

مرسى مطروح 21 27

السلوم 19 26

سيوة 21 33

بورسعيد 23 28

دمياط 23 28

العريش 18 30

رفح 19 30

الإسماعيلية 18 31

السويس 20 32

رأس سدر 22 31

نخل 15 29

نويبع 23 32

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طابا 19 30

سانت كاترين 16 29

الطور 23 32

شرم الشيخ 26 34

الغردقة 24 34

مرسى علم 25 31

الفيوم 21 33

بنى سويف 21 33

المنيا 21 33

أسيوط 19 34

سوهاج 22 34

قنا 22 39

الأقصر 24 40

أسوان 24 41

أبوسمبل 26 39

الوادى الجديد 25 38

شلاتين 26 38

أبو رماد 25 36

رأس حدربة 27 35

حلايب 28 34