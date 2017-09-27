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كيف تعلمين أن طفلك يتم التحرش به في المدرسة؟

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مصراوي Masrawy

كيف تعلمين أن طفلك يتم التحرش به في المدرسة؟

08:31 ص الأربعاء 27 سبتمبر 2017

كيف تعلمين أن طفلك يتم التحرش به في المدرسة؟

كيف تعلمين أن طفلك يتم التحرش به في المدرسة؟

كتبت- هاجر حاتم:

انتشرت التحرش في المدارس بشكل كبير في السنوات الماضية، وبعد العودة للعام الدراسي، نستعرض للأمهات والآباء علامات تدل على أن طفلك ربما يتعرض للاعتداء الجنسي من قِبل أحد الأشخاص بالمدرسة، بحسب ما أوضحه استشاري الطب النفسي جمال فرويز لـ "مصراوي".

- أن يكره الطفل الذهاب إلى المدرسة بشكل كبير فجأة.

- اضطرابات في النوم.

- كوابيس.

- يصبح الطفل شخصية انطوائية.

- عصبية زائدة من ناحية الطفل.

- كثرة تناول الطعام، أو عدم الرغبة في تناول الطعام.

- لمس أماكن في جسده لم يكن الطفل متعود عليها من قبل.

- يخاف من شخص ما عندما ياتي ذكر اسمه.

- تبول لا إرادي.

- البكاء أثناء الذهاب إلى الحمام.

- وجود لاثار كدمات او عنف على جسده دون وجود اسباب واضحة.

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مصراوي Masrawy

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