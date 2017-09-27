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تشكيل عصابي وراء تعدد بلاغات سرقة بطاريات السيارات بسوهاج

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مصراوي Masrawy

تشكيل عصابي وراء تعدد بلاغات سرقة بطاريات السيارات بسوهاج

08:01 ص الأربعاء 27 سبتمبر 2017

تشكيل عصابي وراء تعدد بلاغات سرقة بطاريات السيارات بسوهاج

سوهاج- عمار عبد الواحد:

كشفت مباحث سوهاج، الأربعاء، غموض تعدد بلاغات سرقة بطاريات السيارات المتوقفة بشوارع مدينة سوهاج، وتبين أن وراء الوقائع تشكيل عصابي مكون من شخصين.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبد العال إخطاراً من اللواء حسن محمود بتعدد بلاغات سرقة بطاريات السيارات بدائرة قسمي أول وثان سوهاج.

تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الوقائع تشكيلا عصابياً شديد الخطورة تخصص في ارتكاب وقائع سرقات البطاريات ومحتويات السيارات بمدينة سوهاج ضم كلا من "محمد . م . أ" 49 عاماً عاطل ومقيم عرابة أبو دهب بمركز سوهاج وشخص آخر مجهول.

أكدت التحريات السرية قيام المتهمان بتكوين تشكيلا عصابياً فيما بينهم تخصص في سرقات البطاريات من داخل السيارات بدائرة القسم وخاصة السيارات ماركة لادا لكونها موديا قديم سهلة الفتح مستخدمين في ذلك سيارة ملاكي تحمل رقم 12213 ملاكي سوهاج ماركة فيات موديل 1981 م فضي اللون.

تم ضبط المتهم الأول حال قيادته السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة حال تواجده بناحية مدينة ناصر بشارع خلف مستشفى الجامعة وبتفتيش السيارة سالفة الذكر عثر بها على ثلاث بطاريات سيارات مختلفة الأنواع، استبين سيارة، عدد 2 جهاز كاست سيارة.

وبمواجهة بما أسفرت عنة التحريات السرية اعترف بارتكابه 4 وقائع بالاشتراك مع شخص مجهول آخر رفض الإفصاح عن أسمه جارى التحري لمعرفة هويته وقيامة بالتصرف في المسروقات لدى أحد عملائه بمحل إقامته.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 36 أحوال قسم ثان سوهاج.

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