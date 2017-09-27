نجل عبد الناصر: دُهشت من تصريحات عمرو موسى عن والدي

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قال عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، إن الذين اختلفوا مع الزعيم الراحل «قلة»، حتى أعدائه.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «العاشرة مساء»، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، على فضائية «دريم»: «الزعيم كان بسيط جدًا، وكان يأكل الجبن البيضاء، وأكلنا كان طبيعي جدًا».

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وعن تصريحات الأمين السابق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى: «دهشت منها، ولم أقرأ مذكراته، وخاصة واقعة استيراد الطعام من الخارج، ووصفه واقعة التنحي بأنها تمثيلية غريبة، والتنحي كان حقيقيًا ولا يمكن التشكيك فيه، فالملايين خرجوا من أجله».