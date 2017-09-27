ضبط 20 محكومًا عليهم و118 مخالفة مرورية بسيناء

كتب- أشرف سويلم:

شنت مديرية امن شمال سيناء، حملة أمنية مكبرة بشمال سيناء بقيادة اللواء رضا سويلم مدير أمن شمال سيناء خلال 24 ساعة الماضية.

وبحسب بيان المديرية، فقد تمكنت القوات من ضبط 20 محكوما عليهم هاربين من أحكام متنوعة، وضبط ستة قضايا تموينية متنوعة، وعدد (118) مخالفة مرورية متنوعة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف البيان أن قوات الشرطة ضبطت فلسطينين منتهية أقامتهم بمدينة العريش وتم إحالتهما للفحص الأمني، كما تم ضبط تاجر مخدرات بقرية رمانة التابعة لمدينة بئر العبد خلال الحملة وبحوزته 50 جرام من مخدر البانجو ويدعي "محمود.أ.ر"، 30 عاما وجاري إحالة المضبوطين للتحقيقات.