ضبط 20 محكومًا عليهم و118 مخالفة مرورية بسيناء
ضبط 20 محكومًا عليهم و118 مخالفة مرورية بسيناء
06:49 ص الأربعاء 27 سبتمبر 2017
حملة أمنية بسيناء
كتب- أشرف سويلم:
شنت مديرية امن شمال سيناء، حملة أمنية مكبرة بشمال سيناء بقيادة اللواء رضا سويلم مدير أمن شمال سيناء خلال 24 ساعة الماضية.
وبحسب بيان المديرية، فقد تمكنت القوات من ضبط 20 محكوما عليهم هاربين من أحكام متنوعة، وضبط ستة قضايا تموينية متنوعة، وعدد (118) مخالفة مرورية متنوعة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأضاف البيان أن قوات الشرطة ضبطت فلسطينين منتهية أقامتهم بمدينة العريش وتم إحالتهما للفحص الأمني، كما تم ضبط تاجر مخدرات بقرية رمانة التابعة لمدينة بئر العبد خلال الحملة وبحوزته 50 جرام من مخدر البانجو ويدعي "محمود.أ.ر"، 30 عاما وجاري إحالة المضبوطين للتحقيقات.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ضبط 13 شخصا بحوزتهم بنادق آلية وخرطوش في حملة أمنية بقنا
-
القبض على 6 هاربين من أحكام وضبط 23 قطعة سلاح في قنا
-
حملة أمنية جديدة على قرية "الدم والنار" بقنا
-
بالصور .. حمله أمنية مكبرة لضبط المخالفات المرورية وإزالة الباعة الجائلين
إعلان
إعلان