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شقيقة أسمن امرأة في العالم: الإمارات لم تقصر في علاج أختي (فيديو)

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شقيقة أسمن امرأة في العالم: الإمارات لم تقصر في علاج أختي (فيديو) شقيقة أسمن امرأة في العالم: الإمارات لم تقصر في علاج أختي (فيديو)

التحرير

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أشادت شيماء عبد العاطي، شقيقة إيمان، أسمن امرأة في العالم، بمستوى الرعاية الذي حظت به شقيقتها داخل المستشفى الإماراتي، مؤكدة: «الجميع في الأيام الأخيرة كان يشهد تحسنًا ملحوظًا في صحة شقيقتي، فالمرحلة الأولى من العلاج انتهت بأمان، وكنا نستعد للمرحلة الثانية».

وأضافت شيماء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «العاشرة مساء» مع الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة «دريم»: «الأطباء الذين أشرفوا على علاج شقيقتي كانوا مصريين، ولكن ما حدث هو إرادة ربنا، فلم يكن هناك تقصيرًا في علاج شقيقتي».

وأوضحت شقيقة إيمان: «سبب الوفاة كان فشل مفاجئ في وظائف الكلى، أعقبه ضعف عضلة القلب».

وتوفيت المصرية إيمان عبد العاطي بعد فترة علاج طويلة من مرض البدانة المفرطة الناتج عن خلل هرموني.

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وأصدر مستشفى برجيل الإماراتي، حيث كانت تُعالج إيمان عبد العاطي هناك، بيانًا قال فيه إنها توفيت بسبب اختلال وظائف أعضاء الجسم، بما في ذلك الفشل الكلوي.

وأشار المستشفى إلى أن إيمان، خضعت لإشراف فريق طبي يضم أكثر من 20 طبيبًا من مختلف التخصصات، تمكنوا بنجاح من تحسين حالتها الصحية منذ وصولها إلى دبي.

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التحرير

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