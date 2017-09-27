الجمهوريون يقررون عدم طرح الإلغاء الجزئي لبرنامج "أوباماكير" الصحي للتصويت

واشنطن- (أ ش أ):

قررت الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي عدم طرح الإلغاء الجزئي لبرنامج "أوباماكير" الصحي على التصويت هذا الأسبوع بسبب عدم وجود إجماع لدى الجمهوريين لإلغائه.

وذكرت قناة الحرة الأمريكية فجر اليوم الأربعاء أنه في ختام اجتماع لكتلة الجمهوريين في مجلس الشيوخ أعلن السناتوران ليندزي غرام وبل كاسيدي صاحبا مشروع القرار عدم عرضه على التصويت.

وأشارت إلى أنه ينبغي على مجلس الشيوخ أن يتخذ قرارا في هذا الملف قبل 30 سبتمبر الجاري موعد نهاية السنة المالية.

يشار إلي أن الجدل حول أوباماكير متواصل منذ ثمانية أشهر مع العلم أن الرئيس دونالد ترامب جعل من إلغاء هذا البرنامج أحد أبرز نقاط برنامجه الانتخابي.

وقد رفضت في يوليو الماضي نسخة سابقة من مشروع قانون ألغى أقساما كاملة من القانون الديمقراطي الصادر عام 2010 بعد تصويت ثلاثة أعضاء من أكثرية الحزب الجمهوري مع الديمقراطيين.