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مقتل 5 مصلين بتفجير نفذته انتحارية داخل مسجد في نيجيريا

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مصراوي Masrawy

مقتل 5 مصلين بتفجير نفذته انتحارية داخل مسجد في نيجيريا

04:04 ص الأربعاء 27 سبتمبر 2017

مقتل 5 مصلين بتفجير نفذته انتحارية داخل مسجد في نيجيريا

سكان يسيرون في موقع استهدفه تفجير انتحاري في كوفا

قتل خمسة مصلين، فجر الأربعاء، في تفجير استهدف مسجدا في شمال شرق نيجيريا ونفذته امرأة انتحارية، بحسب ما اعلن لوكالة فرانس برس مسؤولون في ميليشيا محلية تساند الجيش في حربه ضد متمردي جماعة بوكو حرام الجهادية.

وأوضح ابراهيم ليمان القيادي في الميليشيا، أن التفجير وقع قرابة الساعة الخامسة فجرا (04,00 ت غ) في مسجد بمدينة ديكوا الواقعة على بعد 90 كلم تقريبا من مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو.

وقال إن "امرأة انتحارية هاجمت المسجد أثناء صلاة الفجر مما أسفر عن مقتل خمسة مصلين وإصابة ثلاثة آخرين".

وأضاف أن التفجير الانتحاري هو "على الأرجح من صنيعة بوكو حرام التي اشتهرت بمثل هذه الاعتداءات".

من جهته، قال قيادي آخر في الميليشيا نفسها ويدعى عمر آري انه بعيد هذا التفجير قامت انتحارية ثانية بتفجير نفسها في المدينة نفسها، لكن من دون وقوع إصابات، مشيرًا إلى أن جنود كانوا يتولون نقطة تفتيش شكّوا بالمرأة فأمروها بالتوقف من اجل تفتيشها لكنها فجرت نفسها.

وأضاف أنه على الأثر أغلق الجيش والميليشيا التي تسانده السوق التجارية في ديكوا من اجل القاء القبض على انتحاريتين آخريين وردت معلومات بأنهما موجودتان في المدينة.

واستغرق وصول نبأ التفجير الى خارج ديكوا النهار بطوله بسبب سوء حالة الاتصالات الهاتفية في المنطقة.

وأدى تمرد بوكو حرام الذي بدأ في شمال شرق نيجيريا وأمتد إلى تشاد والكاميرون والنيجر إلى مقتل اكثر من عشرين ألف شخص ونزوح 2,6 مليون آخرين.

هذا المحتوى من

AFP

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