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ترامب يدعو الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على فنزويلا

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مصراوي Masrawy

يدعو الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على فنزويلا

03:21 ص الأربعاء 27 سبتمبر 2017

ترامب يدعو الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على فنزويلا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب (يسار) ورئيس الوزراء

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إثر لقائه رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي في البيت الأبيض، الثلاثاء الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على "النظام الاشتراكي القمعي" في فنزويلا.

وقال ترامب: "نأمل أن يحذو أصدقاؤنا الأوروبيون سريعا حذو الولايات المتحدة وكندا، والعديد من دول أمريكا اللاتينية في معاقبة نظام مادورو. المواطنون (الفنزويليون) يعانون من مجاعة هائلة (...) واضطرابات سياسية".

وأضاف أن "إسبانيا والولايات المتحدة تتمنيان معا السلام والعودة الى الديموقراطية (في فنزويلا) واطلاق سراح جميع السجناء السياسيين".

وأكد الرئيس الأميركي أنه "حيثما تنتشر الاشتراكية، فإن البؤس يتبع"، معتبرا ان الشعب الفنزويلي يستحق "مستقبلا حرا".

من جهته، أكد راخوي أن بلاده تدعم فرض عقوبات أوروبية على فنزويلا.

وقال: "نحن بصدد دعم اقتراح في الاتحاد الأوروبي يرمي لمعاقبة فنزويلا" لأنها في الوقت الراهن ليست بلدًا ديموقراطيا، وحتى اليوم وحدها الولايات المتحدة وكندا فرضتا عقوبات مالية على كراكاس ومسؤولين في نظام الرئيس نيكولاس مادورو".

هذا المحتوى من

AFP

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