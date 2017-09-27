بدء العمل على نماذج لجدار ترامب المقترح على حدود المكسيك

لوس أنجليس- (د ب أ):

بدأت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، أعمال البناء في سان دييجو، الثلاثاء، على نماذج للجدار المقترح على الحدود الأمريكية المكسيكية.

وبدأت الهيئة في بناء ثمانية نماذج للجدار أربعة منها مصنوعة من الخرسانة، والنماذج الآخرى من مواد بديلة، بحسب ما جاء في بيان للهيئة.

وقال رونالد فيتيلو، من هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في البيان: "استراتيجيتنا متعددة الجوانب لضمان سلامة وأمن الشعب الأمريكي تتضمن الحواجز والبنية التحتية والتكنولوجيا".

وذكر البيان أن النماذج التي من المتوقع أن تكتمل في غضون نحو 30 يوما سيتراوح ارتفاعها بين 18 و30 قدما.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد ببناء جدار على طول الحدود مع المكسيك لمسافة تزيد على ثلاثة آلاف كيلومتر لوقف الهجرة غير الشرعية وتدفق المخدرات، وأصر على أن المكسيك ستدفع ثمنه.

ويتوقع أن تصل التكلفة الإجمالية لعملية البناء إلى عشرات المليارات من الدولارات، ورفضت الحكومة المكسيكية فكرة أن تسدد فاتورة البناء.

وفي يوليو، مرر مجلس النواب مشروع موازنة 2018 وشمل 1.6 مليار دولار لبدء بناء الجدار. ومن المتوقع أن يثير مشروع القانون معارضة شرسة في مجلس الشيوخ من الديمقراطيين المعارضين.