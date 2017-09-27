السادات: ترشحي للرئاسة يتوقف على حيادية أجهزة الدولة والإعلام (فيديو)

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قال محمد أنور السادات، البرلماني السابق، إنه لم يتخذ القرر النهائي بشأن ترشيح نفسه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا أنه تم موضع اللمسات الأخيرة للبرنامج الانتخابي الخاصة به بمساعدة عدد من الخبراء.

وأضاف السادات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج «كل يوم» على قناة «أون إي»: «الفترة التي مضت كانت هناك حملات تشهير بكل سياسي يعلن أو يبدي رغبة في الترشح للانتخابات المقبلة».

وتابع: «مصر طوال تاريخها لم تقف على شخص، فهي الباقية، ومهما كان حبنا للرئيس الحالي فهذا حال الدنيا فلابد أن يكون هناك تداولا للسلطة.. الآن لا يوجد أي مجال لوجود رأي والرأي الآخر، ولا فرصة لسماع أفكار الآخرين».

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وواصل السادات: «قرار ترشحي ليس سهلًا، لأنه أمر يتعلق بضمان حيادية أجهزة الدولة والإعلام، والقدرة على تنظيم حملة انتخابية، فهذا أمر له اعتبارات كثيرة».