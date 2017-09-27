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الإيقاع بضابط شرطة بحوزته 85 تذكرة "هيروين" في نفق الشهيد أحمد حمدي

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مصراوي Masrawy

الإيقاع بضابط شرطة بحوزته 85 تذكرة "هيروين" في نفق الشهيد أحمد حمدي

02:11 ص الأربعاء 27 سبتمبر 2017

السويس- حسام الدين أحمد:

تمكن ضباط الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، من ضبط ضابط شرطة بحوزته مواد مخدرة، خلال عبوره نفق الشهيد أحمد حمدي، قادما من جنوب سيناء، وأحيل المتهم للنيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء محمد جاد، مساعد وزير الداخلية لأمن السويس، تلقى اخطارًا يفيد بالواقعة، وتبين أن ضابط الشرطة كان يستقل سيارته وبرفقته فتاة، قادمين من مدينة شرم الشيخ، وعقب دخوله ساحة التفتيش بمنطقة شرق النفق ظهرت عليه علامات الخوف والارتباك.

وبتفتيش السيارة، بفحصها بواسطة الكلاب البوليسية المدربة، عثر رجال الشرطة على 85 تذكرة هيروين، أخفاها بتابلوه السيارة.

وتبين أن الضابط المتهم يدعى "ك. م" نقيب شرطة تابع لمديرية أمن القاهرة، ويعمل بأحد المواقع الخدمية بنطاق دائرة قسم حدائق القبة.

 

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