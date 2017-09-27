"صراع البيانات" يشتعل داخل الصحة بين نائبة الوزير ومكتب "عماد الدين"

كتب - أحمد جمعة:

اشتعلت أزمة البيانات المتبادلة داخل وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، بين المكتب الإعلامي لوزير الصحة والسكان أحمد عماد راضي، ومايسة شوقي نائبة وزير الصحة للسكان.

في البداية؛ أرسلت وزارة الصحة بيانًا رسمياً حذر من التعامل مع "ايميلات مجهولة وغير رسمية ترسل بيانات لا تمت إلى الوزارة بقطاعيها الصحة والسكان بصلة".

وأشار البيان إلى بريد إليكتروني يرسل أخبار دورية للصحفيين والإعلاميين بشأن قطاع السكان التابع للوزارة، مضيفًا أن: "من أبرز الإيميلات التي تم رصدها وتنشر أخبارًا مغلوطة News of the Council‬‏ - medianpc2017@gmail.com"، مطالبا الإعلاميين بعدم نشر تلك الأخبار، وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المصادر.

ولم تمض سوى 3 ساعات، حتى رد المكتب الإعلامي لنائبة الوزير لشؤون السكان، ببيان رسمي أكد أن "الإيميل الذي ذكره المكتب الإعلامي للوزارة يتبع مكتب نائب وزير الصحة والسكان للسكان، وأن كافة البيانات والأرقام الصادرة عن هذا الإيميل يتم عرضها عليها شخصيا، واعتماد الموافقة عليها بالنشر".

وأضاف البيان، أن "هذا الإيميل يتولى تغطية الأحداث والأنشطة والفعاليات والجهود التي تقوم بها نائب الوزير، أو تشرف عليها بحكم منصبها كنائب لوزير الصحة والسكان للسكان، والمعنية رسميا بالإشراف على مجلسي السكان والطفولة والأمومة، وبشكل شبه يومي".