أخبار عاجلة

جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية -
مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون -
8 الصبح - متصل لـ رامي رضوان ... الجواز زى البطيخه ياتطلع قرعه ياتطلع حمرا -
8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي -
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

ضبط 13 شخصا بحوزتهم بنادق آلية وخرطوش في حملة أمنية بقنا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط 13 شخصا بحوزتهم بنادق آلية وخرطوش في حملة أمنية بقنا

02:04 ص الأربعاء 27 سبتمبر 2017

ضبط 13 شخصا بحوزتهم بنادق آلية وخرطوش في حملة أمنية بقنا

قنا- (أ ش أ):

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا حملة أمنية مساء الثلاثاء، تمكنت خلالها من ضبط 13 متهما بحوزتهم رشاش متعدد الطلقات و5 بنادق آلية و5 بنادق خرطوش وفرد روسي محلي الصنع وطبنجة و25 طلقة حية، وضبط عامل بحوزته بندقية آلية وكمية من جوهر الأفيون والأقراص المخدرة قبل ترويجها علي عملائه.

كان مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمكن قنا اللواء أشرف رياض قد تلقي إخطارا من النقيب محمد بدوي رئيس عمليات البحث الجنائي يفيد بضبط 13 متهما بحوزتهم رشاش متعدد الطلقات و 5 بنادق آلية و 5 بنادق خرطوش وفرد روسي محلي الصنع وطبنجة و25 طلقة حية وضبط عامل يدعي " حمتو ع ع - 29 عاما" مقيم بناحية الحجيرات التابعة لمركز قنا وبحوزته بندقية آلية مطموسة الأرقام وكمية من جوهر الأفيون المخدر وزنت حوالي 80 جراما و180 قرصا من عقار التامول المخدر وبمواجهته أقر بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار والسلاح للدفاع عن تلك التجارة.

كما تم ضبط عامل يدعي "جرجس ب غ ب - 51 عاما" والسابق اتهامه في 11 قضية متنوعة آخرهم القضية رقم 7015 لسنة 2014 " تصنيع أسلحة نارية " وحوزته 2 فرد خرطوش عيار 16 مم ومسدس بقصد الاتجار، وضبط محمد ر م - 30 عاما" مقيم بمركز فرشوط وبحوزته 126 قرصا من عقار التامول المخدر و"سعيد ن م" مقيم بناحية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا وبحوزته 190 قرصا من عقار التامول المخدر، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد الاتجار.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط صاحب صيدلية بالمنيا بحوزته "طبنجة ميري" مسروقة منذ 25 عامًا

    أخبار

  • إزالة 8 منازل تستخدم منصات لإطلاق الرصاص في خصومة ثأرية بقنا

    أخبار

  • القبض على 6 هاربين من أحكام وضبط 23 قطعة سلاح في قنا

    أخبار

  • حافظوا على وصية أبيهم 15 عاما.. قصة أشقاء "مسك القنائي"

    أخبار

إعلان

08e9061069.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك

مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك

خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون

خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون