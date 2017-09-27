ضبط 13 شخصا بحوزتهم بنادق آلية وخرطوش في حملة أمنية بقنا

قنا- (أ ش أ):

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا حملة أمنية مساء الثلاثاء، تمكنت خلالها من ضبط 13 متهما بحوزتهم رشاش متعدد الطلقات و5 بنادق آلية و5 بنادق خرطوش وفرد روسي محلي الصنع وطبنجة و25 طلقة حية، وضبط عامل بحوزته بندقية آلية وكمية من جوهر الأفيون والأقراص المخدرة قبل ترويجها علي عملائه.

كان مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمكن قنا اللواء أشرف رياض قد تلقي إخطارا من النقيب محمد بدوي رئيس عمليات البحث الجنائي يفيد بضبط 13 متهما بحوزتهم رشاش متعدد الطلقات و 5 بنادق آلية و 5 بنادق خرطوش وفرد روسي محلي الصنع وطبنجة و25 طلقة حية وضبط عامل يدعي " حمتو ع ع - 29 عاما" مقيم بناحية الحجيرات التابعة لمركز قنا وبحوزته بندقية آلية مطموسة الأرقام وكمية من جوهر الأفيون المخدر وزنت حوالي 80 جراما و180 قرصا من عقار التامول المخدر وبمواجهته أقر بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار والسلاح للدفاع عن تلك التجارة.

كما تم ضبط عامل يدعي "جرجس ب غ ب - 51 عاما" والسابق اتهامه في 11 قضية متنوعة آخرهم القضية رقم 7015 لسنة 2014 " تصنيع أسلحة نارية " وحوزته 2 فرد خرطوش عيار 16 مم ومسدس بقصد الاتجار، وضبط محمد ر م - 30 عاما" مقيم بمركز فرشوط وبحوزته 126 قرصا من عقار التامول المخدر و"سعيد ن م" مقيم بناحية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا وبحوزته 190 قرصا من عقار التامول المخدر، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد الاتجار.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين فيما تولت النيابة العامة التحقيق.