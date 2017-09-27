10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

رحب الأمير السعودي الوليد بن طلال على قرار الملك سلمان بن عبد العزيز السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارت ووصفه بالقرار التاريخي، وقال السفير السعودي لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز أن منح المرأة السعودية حق قيادة السيارة ليس مجرد تغيير اجتماعي، وأعرب السفير الإسرائيلي في برلين جيرمي إيساشاروف، عن قلقه البالغ حيال النتيجة القوية التي استطاع حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي تحقيقها في الانتخابات البرلمانية.



1- الوليد بن طلال: السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات "قرار تاريخي"



الأمير السعودي الوليد بن طلال - أرشيفية



رحب الأمير السعودي الوليد بن طلال على قرار الملك سلمان بن عبد العزيز السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارت ووصفه بالقرار التاريخي.

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2- السفير السعودي في واشنطن: الأمر الملكي جزء من الإصلاح الاقتصادي



السفير السعودي لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز - أرشيفية

قال السفير السعودي لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز أن منح المرأة السعودية حق قيادة السيارة ليس مجرد تغيير اجتماعي إنما هو جزء من مسيرة الإصلاح الاقتصادية، وذلك حسبما أفادت وكالة "رويترز" العالمية.

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3- ماكرون: بريطانيا تستطيع العثور على مكان فى أوروبا الجديدة



الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون - أرشيفية

قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إن بريطانيا يمكن أن تجد مكانها مجددا داخل اتحاد أوروبى متعدد.

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4- السفير الإسرائيلي في برلين: النتيجة التي حققها حزب البديل الألماني تثير قلقنا



السفير الإسرائيلي في برلين جيرمي إيساشاروف - أرشيفية



أعرب السفير الإسرائيلي في برلين جيرمي إيساشاروف، عن قلقه البالغ حيال النتيجة القوية التي استطاع حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي تحقيقها في الانتخابات البرلمانية، أمس الأول الأحد.

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5- الممثل الأممي بليبيا: نبحث شرعية أكبر لاتفاق الصخيرات



الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة

أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة أن الهدف من التمهيد لوضع تعديلات محدودة على اتفاق الصخيرات هو البحث عن شرعية أكبر له لدى أكبر عدد من الليبيين.

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6- أردوغان: استفتاء انفصال كردستان العراق "خيانة"



الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - أرشيفية

شجب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، استفتاء الانفصال الذي أجري في إقليم كردستان العراق الاثنين، واصفا إياه بأنه عمل من أعمال الخيانة.

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7- ماتيس: نريد حل أزمة كوريا الشمالية بالسبل الدبلوماسية



وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس - أرشيفية



أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس أن بلاده ترغب في حل الأزمة الكورية الشمالية بالسبل الدبلوماسية.

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8- العبادي: استفتاء كردستان أجري دون أي اعتراف دولي ولن نتعامل مع نتائجه



رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي - أرشيفية

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عدم اعترافه أو تعامله مع نتائج استفتاء كردستان الذي أجرته سلطات الإقليم أمس، مشيرا إلى أن الاستفتاء أجري بدون أي اعتراف دولي أو رقابة قانونية، فيما أكد أنه سيصعد من إجراءاته تجاه المسؤولين عن ماسماها بهذه "الفوضى والفتنة".

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9- رئيس الوزراء الفلسطيني: يجب أن نحكم غزة دون أي انتقاص



رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله - أرشيفية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله إن حكومته يجب أن تحكم قطاع غزة من دون أي انتقاص أو اجتزاء لصلاحياتها ومسئولياتها.

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10- وزير الخارجية السوري: الحكم الذاتي لأكراد سوريا قابل للتفاوض



وزير الخارجية السوري، إبراهيم المعلم - أرشيفية

قال وزير الخارجية السوري، إبراهيم المعلم إن دمشق مستعدة للتفاوض مع الأكراد على مطلبهم الخاص بالحكم الذاتي في إطار حدود الدولة السورية وذلك في خطوة استرضائية في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات بين مختلف الأطراف في شرق سوريا.

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