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حول العالم في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

12:45 ص الأربعاء 27 سبتمبر 2017

كتب - عبدالعظيم قنديل:

مرت الساحة العالمية، اليوم الثلاثاء، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها اقالة قائد القوات الجوية الروسية وأمر ملكي تاريخي بالسماح للمرأة بقيادة السيارات بالإضافة إلى رفع حظر التجوال في مدينة كركوك العراقية.

1- بوتين يقيل قائد القوات الجوية الفضائية الروسية

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 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قائد القوات الجوية - الفضائية الروسية، الفريق أول فيكتور بونداريوف من منصبه، وسرحه من الخدمة العسكرية، وفقًا لوكالة الأنباء الروسية سبوتنك.

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2- اصدار أمر ملكي يسمح للمرأة بقيادة السيارت

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خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز 

بث التلفزيون السعودي القرار الملكي المفاجئ الذي سمح فيه الملك سلمان بن عبدالعزيز للمرأة باستصدار رخصة لقيادة السيارة، بعد انتظار طويل ومطالبات متتالية بذلك.

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3- الجيش السوري الحر يسقط طائرة مروحية روسية

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مروحية عسكرية روسية

أسقط ما يعرف باسم جيش العزة التابع للجيش السوري الحر أنه أسقط طائرة مروحية روسية في ريف حماة وسط سوريا.

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4- رفع حظر التجول في مدينة كركوك

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احتفالات الأكراد بعد الاستفتاء 

استؤنفت الحياة الطبيعية في وسط مدينة كركوك، بعد رفع حظر للتجول فرضته سلطات المحافظة قبل نحو ساعتين من إغلاق مكاتب الاقتراع في الاستفتاء على استقلال كردستان أمس، بحسب ما قال قائد شرطة كركوك لوكالة فرانس برس.

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5- تيلرسون يلتقي وزير الخارجية الكوبي

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وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون

أجري وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون محادثات مع نظيره الكوبي برونو رودريجيز باريلا في واشنطن في مواجهة المخاوف المستمرة بشأن ما زعم عن شن هجمات بأسلحة صوتية غامضة تستهدف الدبلوماسيين الأمريكيين في كوبا.

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مصراوي Masrawy

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