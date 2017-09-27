نظر دعوى بطلان انتخابات نادي القضاة اليوم
نظر دعوى بطلان انتخابات نادي القضاة اليوم
12:36 ص الأربعاء 27 سبتمبر 2017
نادي القضاة
كتب- عمرو علي:
تنظر دائرة طلبات رجال القضاة، اليوم الأربعاء، الحكم في الدعوى المطالبة ببطلان انتخابات نادي القضاة.
المحكمة خلال جلساتها المنعقدة بدار القضاء العالي بوسط القاهرة، رفضت طلب نادي القضاة بتشكيل لجنة للانتقال للنادي للاطلاع على أوراق العملية الانتخابية، وفرز الأصوات داخل النادي.
وأصرت المحكمة على أن تكون عملية إعادة الفرز والاطلاع على أوراق الانتخابات داخل الجلسة، وطالبت النادي بتسليم أوراق العملية الانتخابية بالكامل، وكشوف الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم؛ لإعادة الفرز، والتأكد من صحة الأرقام المعلنة من عدمها.
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