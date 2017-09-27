أخبار عاجلة

جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية -
مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون -
8 الصبح - متصل لـ رامي رضوان ... الجواز زى البطيخه ياتطلع قرعه ياتطلع حمرا -
8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي -
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

نظر دعوى بطلان انتخابات نادي القضاة اليوم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

نظر دعوى بطلان انتخابات نادي القضاة اليوم

12:36 ص الأربعاء 27 سبتمبر 2017

نظر دعوى بطلان انتخابات نادي القضاة اليوم

نادي القضاة

كتب- عمرو علي:

تنظر دائرة طلبات رجال القضاة، اليوم الأربعاء، الحكم في الدعوى المطالبة ببطلان انتخابات نادي القضاة.

المحكمة خلال جلساتها المنعقدة بدار القضاء العالي بوسط القاهرة، رفضت طلب نادي القضاة بتشكيل لجنة للانتقال للنادي للاطلاع على أوراق العملية الانتخابية، وفرز الأصوات داخل النادي.

وأصرت المحكمة على أن تكون عملية إعادة الفرز والاطلاع على أوراق الانتخابات داخل الجلسة، وطالبت النادي بتسليم أوراق العملية الانتخابية بالكامل، وكشوف الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم؛ لإعادة الفرز، والتأكد من صحة الأرقام المعلنة من عدمها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • 24 أكتوبر.. الحكم على صحفي في اتهامه بسب وقذف "الزند"

    أخبار

  • مد أجل الحكم في دعوى بطلان انتخابات نادي القضاة لـ 27 سبتمبر

    أخبار

  • اليوم.. الحكم في دعوى ببطلان انتخابات نادي القضاة

    أخبار

  • مصدر يكشف سبب مطالبة "نادي القضاة" بحظر بث الجلسات إعلاميًا

    أخبار

إعلان

21432fbae6.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك

مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك

خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون

خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون