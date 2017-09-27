الجنايات تستمتع للشهود في "لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"
الجنايات تستمتع للشهود في "لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"
12:35 ص الأربعاء 27 سبتمبر 2017
أرشيفية
كتب- عمرو علي:
تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة،اليوم الأربعاء، إلى الشهود في محاكمة 70 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة".
وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدة اتهامات أبرزها تأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة" على خلاف أحكام الدستور، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلالة أشخاص بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني.
كما شملت الاتهامات حيازة أسلحة نارية وذخيرة، ومواد مفرقعات "TNT"، واستعمال القوة والعنف ضد موظفيين عموميين.
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