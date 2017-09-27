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الدائرة 15 إرهاب تصدر حكمها في "أحداث مترو المرج"

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مصراوي Masrawy

الدائرة 15 إرهاب تصدر حكمها في "أحداث مترو المرج"

12:32 ص الأربعاء 27 سبتمبر 2017

أرشيفية

كتب- عمرو علي:

تصدر الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، الحكم في إعادة محاكمة المتهم مصطفى علي محمد، الصادر ضده حكم بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيًا في القضية المعروفة إعلامياً بـ" قطع طريق مترو المرج".

يصدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وأسامة عبد الظاهر، وسكرتارية أيمن القاضي، وأحمد رضا.

كانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم واثنين آخرين -في القضية رقم 1356 لسنة 2016- أنهم في يوم 17 يناير 2016 بدائرة قسم المطرية اشتركوا في تجمهر الغرض منه ارتكاب جريمة -وقد وقعت- كما أنهم عطلوا عمدًا سير وسيلة من وسائل النقل العام.

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