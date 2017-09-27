اليوم.. الحكم على المتهمين بقضية "عنف الطالبية"

كتب- عمرو علي:

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، الحكم في إعادة إجراءات محاكمة المتهمين خالد توني، نادر ربيع "الحدث"، الصادر ضدهما حكما غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات في اتهامهما بأحداث التظاهر والتجمهر بمنطقة الطالبية.

يصدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وأسامة عبد الظاهر، وسكرتارية أيمن القاضي وأحمد رضا.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت إليهما اشتراكهما وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، كان الغرض منه الإخلال بالنظام العام والأمن على النحو المبين بالتحقيقات.