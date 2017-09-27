الاتحاد ينهي أزمة تأشيرة السورى أحمد بيريش

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اكتملت الأوارق الخاصة بتأشيرة باللاعب الدولي السوري أحمد بيريش لاعب نادي تشرين السوري والمنتقل حديثا لصفوف الاتحاد السكندري.

ومن المنتنظر أن يصل اللاعب إلى الإسكندرية خلال الساعات القليلة القادمة تمهيداً للانضمام رسمياً لصفوف زعيم الثغر بعد أن تأخر وصوله أكثر من مرة بسبب عدم حصوله على التأشيرة.

ويجيد اللاعب اللعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر ويجيد اللعب أيضا بكلتا القدمين ومثل منتخب سوريا الأوليمبي في العديد من المباريات.

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ونجح نادي الاتحاد في حجز مكان له في قائمة الفريق قبل ساعات من قفل باب القيد مثلما فعل مع اللاعب الدولي السوري ايضاً مؤيد الخولي والغاني ايزاك منساة.