أخبار عاجلة

جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية -
مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون -
8 الصبح - متصل لـ رامي رضوان ... الجواز زى البطيخه ياتطلع قرعه ياتطلع حمرا -
8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي -
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

الاتحاد ينهي أزمة تأشيرة السورى أحمد بيريش

Google+ Print
الاتحاد ينهي أزمة تأشيرة السورى أحمد بيريش الاتحاد ينهي أزمة تأشيرة السورى أحمد بيريش

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

اكتملت الأوارق الخاصة بتأشيرة باللاعب الدولي السوري أحمد بيريش لاعب نادي تشرين السوري والمنتقل حديثا لصفوف الاتحاد السكندري.

ومن المنتنظر أن يصل اللاعب إلى الإسكندرية خلال الساعات القليلة القادمة تمهيداً للانضمام رسمياً لصفوف زعيم الثغر بعد أن تأخر وصوله أكثر من مرة بسبب عدم حصوله على التأشيرة.

ويجيد اللاعب اللعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر ويجيد اللعب أيضا بكلتا القدمين ومثل منتخب سوريا الأوليمبي في العديد من المباريات.

شاهد أيضا

ونجح نادي الاتحاد في حجز مكان له في قائمة الفريق قبل ساعات من قفل باب القيد مثلما فعل مع اللاعب الدولي السوري ايضاً مؤيد الخولي والغاني ايزاك منساة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي

رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31

اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31

التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره

التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره