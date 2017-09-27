أخبار عاجلة

جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية -
مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون -
8 الصبح - متصل لـ رامي رضوان ... الجواز زى البطيخه ياتطلع قرعه ياتطلع حمرا -
8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي -
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

وزير التعليم: فتح باب التقدم للمدارس اليابانية بعد قليل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير التعليم: فتح باب التقدم للمدارس اليابانية بعد قليل

12:25 ص الأربعاء 27 سبتمبر 2017

وزير التعليم: فتح باب التقدم للمدارس اليابانية بعد قليل

الدكتور طارق شوقي وزير التعليم

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، إنه سيتم فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية، على الموقع الإلكتروني للوزارة بعد قليل.

وأضاف شوقي، في تصريح لمصراوي، أن فتح باب التقدم سيكون إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني للوزارة "http://www.moe.gov.eg/".

وأوضح أن المدارس الجاهزة لدخول الخدمة هي: 3 مدارس بمحافظة القاهرة "الشروق 1، الشروق 2، والتجمع"، ومدرسة بكل من محافظات: السويس، والمنيا، وأسيوط.

كان مصدر بوحدة المدارس اليابانية بوزارة التربية والتعليم، قال إن فتح باب التقدم في انتظار تأشيرة الوزير نظرًا لعدم اكتمال فرش المدارس الجاهزة، وتأخير استلام التقرير الخاص المدارس التي انتهى تجهيزها، فضلا عن عدم استلام باقي المدارس من الهيئة الهندسية المشرفة على إنشاء المشروع.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "تعليم النواب": مناقشة رفع رواتب المعلم إلى 3000 جنيها بدور الانعقاد

    أخبار

  • مصدر بالتعليم يؤكد صعوبة فتح باب التقديم للمدارس اليابانية اليوم

    أخبار

  • "يونيسيف" تعتزم تدريب 6 آلاف معلم ابتدائي​

    أخبار

  • التعليم: لم نعلم شيئًا عن زيارة وفد من الرئاسة للمدارس اليابانية​

    أخبار

إعلان

2de9cb93a1.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك

مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك

خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون

خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون