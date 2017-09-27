وزير التعليم: فتح باب التقدم للمدارس اليابانية بعد قليل

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، إنه سيتم فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية، على الموقع الإلكتروني للوزارة بعد قليل.

وأضاف شوقي، في تصريح لمصراوي، أن فتح باب التقدم سيكون إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني للوزارة "http://www.moe.gov.eg/".

وأوضح أن المدارس الجاهزة لدخول الخدمة هي: 3 مدارس بمحافظة القاهرة "الشروق 1، الشروق 2، والتجمع"، ومدرسة بكل من محافظات: السويس، والمنيا، وأسيوط.

كان مصدر بوحدة المدارس اليابانية بوزارة التربية والتعليم، قال إن فتح باب التقدم في انتظار تأشيرة الوزير نظرًا لعدم اكتمال فرش المدارس الجاهزة، وتأخير استلام التقرير الخاص المدارس التي انتهى تجهيزها، فضلا عن عدم استلام باقي المدارس من الهيئة الهندسية المشرفة على إنشاء المشروع.