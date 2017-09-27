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الجنايات تنظر إعادة محاكمة 3 متهمين بقتل مجند بشارع محمد محمود

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مصراوي Masrawy

الجنايات تنظر إعادة محاكمة 3 متهمين بقتل مجند بشارع محمد محمود

12:24 ص الأربعاء 27 سبتمبر 2017

الجنايات تنظر إعادة محاكمة 3 متهمين بقتل مجند بشارع محمد محمود

أرشيفية

كتب- عمرو علي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الأربعاء، إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في اتهامهم بقتل مجند شرطة بشارع محمد محمود في مايو عام 2013.

يُذكر أن المتهمين الثلاثة -سحر محمد، أحمد إسماعيل، فريد رأفت- صدرت ضدهم أحكاما غيابية بالسجن المشدد 15 سنة ضد الأول والثاني، والإعدام ضد الثالث.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها قتل مجند شرطة، والتعدي على ممتلكات عامة وخاصة، واستعراض القوة، والتجمهر والتظاهر بدون تصريح في يناير عام 2013.

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