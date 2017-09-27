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بعد السماح للسعوديات بقيادة السيارة.. حقوقيات: انتصار يمهد لمكاسب جديدة

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مصراوي Masrawy

بعد السماح للسعوديات بقيادة السيارة.. حقوقيات: انتصار يمهد لمكاسب جديدة

12:09 ص الأربعاء 27 سبتمبر 2017

بعد السماح للسعوديات بقيادة السيارة.. حقوقيات: انتصار يمهد لمكاسب جديدة

أرشيفية

كتبت - هاجر حسني:

وصفت حقوقيات قرار المملكة العربية ، اليوم الثلاثاء، بالسماح للسيدات باستخراج رخصة للقيادة بأنه انتصارًا للمرأة السعودية.

وقالت عزة كامل، مدير مركز "أكت" للتواصل، بأن المرأة السعودية انتظرت طويلًا لصدور مثل هذا القرار، لافتة إلى واقعة خروج سيدة سعودية بسيارتها والذي أثار جدلا كبيرًا وكان له الأثر في خروج مثل هذا القرار.

واعتبرت كامل القرار بمثابة مؤشر لأن تحصل للمرأة السعودية مكاسب أخرى خلال الفترة القادمة.

من جانبها، قالت منى عزت، مدير البرامج بمؤسسة المرأة الجديدة، إن القرار خطوة جيدة بالنسبة للمرأة السعودية، ولو أنه يعتبر مكسب بسيط مقارنة بوضع المرأة عربيا ودوليا.


وأضافت أن القرار سيفتح مجالًا لتواجد المرأة في المجال العام، وحصولها على مكاسب أخرى مرتبطة بحقوقها السياسية والخروج إلى سوق العمل.

وأعربت سعوديات عن فرحتهن بمرسوم الملك سلمان بن عبدالعزيز، عاهل السعودية، سمح من خلاله للمرأة بقيادة السيارة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا )

وتصدر هاشتاج "#الملك_ينتصر_لقيادة_المرأة" قائمة المشاركات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد ساعات قليلة من المرسوم الملكي بالسماح للمرأة السعودية لقيادة السيارة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر اليوم الثلاثاء، أمرا ملكيا بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة.

وتحظر السعودية قيادة المرأة للسيارات؛ وهي القضية التي تحدث نقاشًا واسعًا في المملكة العربية السعودية وخارجها في الآونة الآخيرة.

 

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