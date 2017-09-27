ماذا قالت "هيئة كبار العلماء" بالسعودية عن السماح للمرأة بقيادة السيارات؟

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كتب - علاء المطيري:

قال "هيئة كبار العلماء" بالسعودية إن الملك سلمان بن عبد العزيز الذي أصدره، الثلاثاء، والذي يسمح للمرأة بقيادة السيارت جاء انطلاقًا من الحرص على مصلحة الشعب ووفقًا لما تقرره الشريعة الإسلامية.

وكتبت في تغريدة على "تويتر": "حفظ الله خادم الحرمين الشريفين الذي يتوخى مصلحة بلاده وشعبه في ضوء ما تقرره الشريعة الإسلامية".

يذكر أن هيئة كبار العلماء السعودية هي هيئة دينية إسلامية حكومية في السعودية تأسست في عام 1971 وتضم لجنة محدودة من الشخصيات الدينية في البلاد جميعهم فقهاء مجتهدون من مدارس فقهية متعددة، ورئيسها هو مفتي الديار السعودية، ومخولة بإصدار الفتاوى وإبداء آرائها في عدة أمور، وفقًا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنك".

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، أمرًا ملكيًا بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة،

حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وتحظر السعودية قيادة المرأة للسيارات وهي القضية التي تحدث نقاشًا واسعًا في المملكة العربية السعودية وخارجها

في الآونة الآخيرة.

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