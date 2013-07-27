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بالفيديو.. CNN: السيسي بطل مصر القومي الجديد

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بالفيديو.. CNN: السيسي بطل مصر القومي الجديد بالفيديو.. CNN: السيسي بطل مصر القومي الجديد

تقرير CNN عن

بثت قناة CNN  الأمريكية تقريرًا عن الفريق أول عبد الفتاح السيسي النائب الأول لرئيس الجمهوري والقائد العام للقوات المسلحة ، قالت فيه إن السيسي أصبح البطل القومي الجديد للمصريين والشخص الأكثر إحترامًا وتقديرًا بينهم .

وبدأ مراسل القناة الإمريكية تقريره وهو يتساءل ” من هو الشخص الذي يقدره جميع المصريين ؟ .. إذا سألت هذا السؤال ستكون الإجابة الجنرال السيسي” .

ووصفت القناة في تقريرها السيسي بأنه بطل القومي الجديد ، كما قدمت عرضًا لتاريخه وتدرجه في المناصب ، وحتى قرراته الأخيرة وزيادة شعبيته ، والمعارضة التي يقابلها من قبل مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي والاعتصام ضده .

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