سعوديات يحكين عن أول "فسحة" بعد قرار القيادة.. وأماكن تعلمهن السواقة

كتبت- هاجر حاتم:

أعلنت السلطات السعودية السماح للمرأة بقيادة السيارة، وهو القرار الذي كان محل جدلا كبيرا في المملكة، وسط مطالبات الفتيات والسيدات بالسماح لهن بالقيادة، صدر القرار منذ ساعات ، بما فيه أيضا من إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث على حد سواء.

ولاقى هذا القرار استحسان كبير من قِبل الفتيات السعوديات، حيث لم يعد هناك حاجة لاستخدام السائق بعد الآن، وفقًا لما ذكروه لـ "مصراوي"، عبر وسائل التواصل الاجتماعي كما تم سؤالهم عن اماكن تعلم القيادة، وأول مكان تمنين الذهاب إليه بمفردهن بالسيارة.

قالت "سالمة حباش" 25سنة " من زمان بنستنى القرار واخيرا تحقق منايا، ما بعرف وين رح نتعلم من كم ساعة بس صدر القرار، واول مشوار هيكون مع صحباتي بغض النظر عن فين".

وأشارت "سجى"22سنة: "ممكن اتعلم السواقة في أي بلد خارج السعودية، واول مشوار هيكون لقضاء حاجات البيت".

وأوضحت "نورا السلمان" أن أغلب الفتيات يعرفوا "يسوقوا" بسبب السفر خارج المملكة والبعض يمتلك رخصة من احدى الدول المجاورة مثل البحرين، ولكن الفتيات حاليا ينتظرن هل ستقبل الدولة بمثل هذه الرخص أم سيتطلب الأمر اصدار واحدة سعودية.

وأكدت نورا أنه من المتوقع أن يتم فتح مراكز قيادة مثل تلك الموجودة للرجال، وأول مشوار سيكون للعمل، ومن بعدها الكورنيش عالبحر بالسيارة.

وأضافت "ثناء" "لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة، كفاية مضايقات من السواقين زهقنا، وأول مشوار سيكون لـ "الدوام" العمل طبعًا".

وأشارت "فريدة بطران" أن موضوع تعلم قيادة ليست مشكلة فمع الابتعاد للخارج وسفر الفتيات أغلبهن يعرف القيادة، بالإضافة إلى أنه في الفترة الأخيرة أصبح من الممكن للفتيات القيادة في بعض القرى الصغيرة، ولكن ليس بشكل قانوني.

وأضافت، أعتقد أن مراكز القيادة الموجودة حاليًا هي ما سوف يتم فتحها للنساء. أما عن أول مشوار فقالت " اعتقد هيكون للبحر طول عمري كان بيجي عليا وقت احتاج اروح فيه للبحر لما احس بخنقة، وملاقيش حدا يوديني، دلوقتي بس اقدر اروح".