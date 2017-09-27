اليوم.. الحكم على متهم في "أحداث عنف الأزهر"

كتب- عمرو علي:

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، الحكم على متهم في إعادة إجراءات محاكمته على حبسه 3 سنوات غيابيا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف الأزهر" التي وقعت في أكتوبر عام 2013.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين محمد الشربيتي، وسامي زين الدين، وعفيفي عبد الله المنوفي، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت في يونيو عام 2014 بأحكام تتراوح ما بين 3 - 7 سنوات لاتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر، واستعراض القوة والعنف ضد المواطنين، وتخريب المبنى الإداري بالجامعة، وإشاعة الفوضى، وقبلت محكمة النقض طعن المتهمين، وقررت إعادة محاكمتهم.