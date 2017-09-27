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"الإداري" ينظر أولى جلسات دعوى حل اتحاد مقاولي التشييد والبناء

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مصراوي Masrawy

"الإداري" ينظر أولى جلسات دعوى حل اتحاد مقاولي التشييد والبناء

12:18 ص الأربعاء 27 سبتمبر 2017

مجلس الدولة

كتب- عمرو علي:

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات دعوى حل الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء مع وضع الحراسة القضائية عليه.

ذكرت الدعوى -رقم 59346 لسنة 71 قضائية- والتي اختصمت وزير الإسكان ورئيس الاتحاد المصري للتشييد والبناء بصفتيهما، أن الاتحاد خالف القانون والدستور والمواثيق الدولية.

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