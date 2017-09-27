"الإداري" ينظر أولى جلسات دعوى حل اتحاد مقاولي التشييد والبناء
"الإداري" ينظر أولى جلسات دعوى حل اتحاد مقاولي التشييد والبناء
12:18 ص الأربعاء 27 سبتمبر 2017
مجلس الدولة
كتب- عمرو علي:
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات دعوى حل الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء مع وضع الحراسة القضائية عليه.
ذكرت الدعوى -رقم 59346 لسنة 71 قضائية- والتي اختصمت وزير الإسكان ورئيس الاتحاد المصري للتشييد والبناء بصفتيهما، أن الاتحاد خالف القانون والدستور والمواثيق الدولية.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
عمومية مجلس الدولة تعتمد هيئة المفوضين بمجلس الدولة واختصاصاتها
-
إسناد طعون الاتحادات الرياضية للدائرة الثانية بـ"القضاء الإداري"
-
بخيت إسماعيل يترأس جلسات الطعون على انتخابات مجلس النواب
-
تأجيل دعوى فسخ عقد كازينو الشاطبي لـ 28 أكتوبر
إعلان
إعلان