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الجنايات تستمع إلى مرافعة الدفاع في محاكمة 26 متهما بحرق نقطة المنيب

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مصراوي Masrawy

الجنايات تستمع إلى مرافعة الدفاع في محاكمة 26 متهما بحرق نقطة المنيب

12:17 ص الأربعاء 27 سبتمبر 2017

الجنايات تستمع إلى مرافعة الدفاع في محاكمة 26 متهما بحرق نقطة المنيب

أرشيفية

كتب- عمرو علي:

تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، مرافعة الدفاع في محاكمة 26 متهما بحرق نقطة شرطة المنيب فى يناير عام 2014.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربيني، وسامي زين الدين، وعفيفي عبد الله المنوفي، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة؛ بهدف تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

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